„Auch in Südtirol verurteilen Russen diesen Krieg, aber ...“ „Auch in Südtirol verurteilen Russen diesen Krieg, aber ...“

Wie gehen Russen in Südtirol mit dem Krieg in der Ukraine um – und wie ist ihr Verhältnis zu den vielen Ukrainern, die hierzulande leben? Und was hält sie von den Sanktionen gegen Russland?