Auch Studenten wollen Preissenkungen für ihre Heimzimmer

Studenten der Universität Bozen, die in Wohnheimen untergebracht sind, haben sich in einem offenen Brief an die zuständigen Landesräte und die Abteilung Bildungsförderung gewandt: Sie bitten um die Reduzierung der Heimgebühren, da sie ihre Zimmer wegen des Corona-Notstandes nur eingeschränkt bewohnt hätten.