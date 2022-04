Auch Zeller will nicht gehen

Karl Zeller - Foto: © ki

Die Ereignisse sind bekannt: Nach Bekanntwerden der Abhör-Affäre haben sowohl SVP-Obmann Philipp Achammer als auch Landeshauptmann Arno Kompatscher Rücktritte gefordert : Von Vize-Obmann Karl Zeller, von Landesrat Thomas Widmann, von Fraktionssprecher Gert Lanz und vom Bozner Bezirks-Obmann Christoph Perathoner.Letzterer hat angekündigt, seinen Rücktritt einzureichen. Thomas Widmann wurden vom Landeshauptmann die Kompetenzen als Landesrat entzogen, Landesrat will er aber bleiben , wie er in einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag angekündigt hat.Gleichzeitig hat es am Dienstag auch ein Gespräch zwischen SVP-Obmann Achammer und seinem Stellvertreter Karl Zeller gegeben. Das Ziel: Zeller solle von selbst seinen Rücktritt einreichen, wie Achammer in einer Pressekonferenz am Freitag betonte Doch ist dieses erste Gespräch ergebnislos geblieben. Weitere Gespräche sollen aber folgen, heißt es.Wie die Südtiroler Volkspartei das Dilemma lösen will, muss sich zeigen.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier