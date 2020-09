Auer: Feichter mit 3 Stimmen vor Decarli

Wenn es dabei bleibt, tritt Martin Feichter die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Roland Pircher an. Er wurde mit 29,8 Prozent der Stimmen zum Ersten Bürger in Auer gewählt und konnte sich gegen folgende 5 weitere Kandidaten durchsetzen.Stefano Decarli (Auer)Luigi Tava (Noi x Orauer) – Gemeinderat 2015Egon Giovanelli (Die Giovanelli Liste) – Gemeinderat 2015Lorenz Oberrauch (Die Giovanelli Liste)Stefano Sgarbossa (Insieme Miteinander Adum) – Vizebürgermeister 201570,74 Prozent der 3049 Wahlberechtigten gaben am Sonntag und Montag ihre Stimme ab. Sie konnten zwischen 72 Kandidatinnen und Kandidaten aus 5 Listen wählen.In den vergangenen 5 Jahren waren die 18 Sitze im Gemeinderat wie folgt verteilt: 10 Sitze gingen an „Gemeinsam für Auer“, 3 Sitze an den PD, 3 an „Insieme Miteinander Adum“ sowie jeweils ein Sitz an die „Giovanelli Liste“ und die „Lega Nord“. Die Freiheitlichen hatten keinen Sitz ergattern können, sie traten in diesem Jahr nicht mehr an.

stol