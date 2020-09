Aufatmen in 7 Gemeinden: Das Quorum ist erreicht

Die 1113 Wahlberechtigten von Corvara haben es spannend für den amtierenden Bürgermeister Robert Rottonara gemacht.Noch am Sonntag lag die Wahlbeteiligung in der ladinischen Gemeinde südtirolweit am niedrigsten, nur knapp 38 Prozent waren zur Wahlurne gepilgert.Und das, obwohl in Corvara mit nur einer Liste ein Quorum von 50 Prozent notwendig war. Am Montag dann die Erleichterung: Bis 15 Uhr – und bis zum Schließen der Wahlurnen – gingen knapp 20 Prozent der Wahlberechtigten wählen und brachten die Beteiligung auf 56,42 Prozent.Damit darf sich der amtierende Bürgermeister Robert Rottonara so gut wie im Amt bestätigt sehen.Neben dem Quorum der Wahlbeteiligung müssen 50 Prozent der abgegebenen Stimmen die Liste SVP Calfosch-Pescosta-Corvara gewählt haben.Und auch in den anderen 6 der 28 Gemeinden, die das Quorum erfüllen mussten, um eine gültige Wahl zu absolvieren, wurden die 50 Prozent überschritten.St. Pankraz: 57,91 Prozent(Thomas Holzner)St. Leonhard: 63,1 Prozent (Robert Tschöll*)Tirol: 61 Prozent (Erich Ratschiller)Ulten: 66,8 Prozent (2 Kandidaten, Bürgermeister steht noch nicht fest)Martell: 63,4 Prozent (Georg Altstätter)Barbian: 60,7 Prozent (Erich Mur)

liz