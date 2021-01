Heute, am 31. Jänner, treten wieder mehrere neue Bestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft. Aber welche Maßnahmen aus den vergangenen Monaten sind auch noch zu beachten? Arno Pichler von der Wirtschafts-, Steuer- und Arbeitsberatung „interconsult“ in Bozen gibt einen praktischen und leicht verständlichen Überblick.