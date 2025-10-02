Die Kleingemeinden lassen jetzt rechtlich prüfen, ob die „Erhöhungen jenseits von Gut und Böse“ rechtens waren. <BR \/><BR \/> Als im Vorjahr Gehaltssprünge von bis zu 53 Prozent für Führungskräfte bei Land, Landtag, Bezirksgemeinschaften, Sozialdiensten und Gemeinden bekannt wurden, war der Aufschrei groß. Mittlerweile mussten die Gemeinden satte Nachzahlungen an ihre Sekretäre leisten. „Nicht nur wir, sondern viele andere Gemeinden mussten den Haushaltsüberschuss hernehmen, denn 70.000 Euro wie in unserem Fall gab der laufende Teil des Haushalts nicht her“, sagt der Trudner Bürgermeister <b>Michael Epp<\/b>. Beim laufenden Teil des Haushalts, aus dem u.a. Personal, Instandhaltungen oder Beiträge an Vereine berappt werden, kommen die Gemeinden eh schon kaum über die Runden. „Inklusive Sozialabgaben und Abfertigung kostete der Gemeindesekretär einer Kleingemeinde mit dem alten Modell 138.000 Euro, mit dem neuen 177.000. Das ist ein Problem. Je kleiner die Gemeinde, desto mehr“, sagt Epp.<BR \/><BR \/>Jetzt haben die Kleingemeinden das Heft in die Hand genommen. „Wir lassen rechtlich prüfen, ob so große Erhöhungen rechtens sind“, sagt <b>Roselinde Gunsch<\/b>, Bürgermeisterin von Taufers i.M. und Präsidentin der Bezirksgemeinschaft Vinschgau. Die Zusatzausgaben waren nicht vorgesehen. „Und jede Maßnahme muss verträglich für den Haushalt sein“, so Gunsch. „Geprüft, ob die Gemeinden für diese Gehaltssteigerungen eine Deckung haben, hat in Bozen wohl keiner“, meint <b>Georg Altstätter<\/b>, Bürgermeister von Martell.<BR \/><BR \/>„Wir müssen Nachzahlungen stemmen und wissen nicht, woher wir das Geld nehmen sollen“, sagt <b>Manfred Mayr <\/b>(Kurtinig). Die Lohnerhöhungen seien „jenseits von Gut und Böse: Der Bürgermeister trägt um 2200 Euro netto die Verantwortung und haftet, der Sekretär verdient 5000 Euro – da fehlt jede Verhältnismäßigkeit“, meint Mayr. „Gemeindesekretäre erhalten Bezüge wie Geschäftsführer in der Privatwirtschaft – ohne deren Risiko, ausgetauscht zu werden, wenn die Leistung nicht passt“, sagt <b>Robert Steger <\/b>(Prettau). Mit den Erhöhungen wurde weit übers Ziel hinausgeschossen.<BR \/><BR \/>Gemeinden-Chef <b>Dominik Oberstaller <\/b> kann den Unmut in den Ratsstuben gut nachvollziehen. Es sei eine „ungute Situation“, die er freilich nur geerbt hat. Rechtlich dürfte es schwierig sein, aus bereits unterzeichneten Tarifverträgen wieder herauszukommen. „Die einzige Möglichkeit wird wohl sein, dass das Land bei den laufenden Kosten mehr Geld zuschießt – vor allem bei den kleineren Gemeinden“, so Oberstaller. Dass sich die Gemeinden ihre Verträge selbst mit den Sekretären abgeschlossen haben, lässt Oberstaller jedenfalls nicht gelten. „Hineingeritten hat uns das Land, das bei seinen Führungskräften mit enormen Lohnsprüngen vorgeprescht ist und wir nachziehen mussten.“