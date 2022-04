Auftakt für Aktionstage Politische Bildung zu Autonomie und Freiheit

Vor 50 Jahren ist Südtirols Zweites Autonomiestatut in Kraft getreten. Aus diesem Anlass steht das Thema Autonomie in diesem Jahr im Mittelpunkt der Aktionstage Politische Bildung: Vom 2. bis 9. Mai und darüber hinaus finden in ganz Südtirol zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen statt, die sich mit der Autonomie Südtirols, aber auch mit Selbstbestimmung sowie mit politischer und gesellschaftlicher Bildung auseinandersetzen.Das Besondere an den Aktionstagen: Jährlich ruft das Landesamt für Weiterbildung Organisationen im ganzen Land dazu auf, sich Anfang Mai mit einer Veranstaltung zu politischer Bildung an den Aktionstagen zu beteiligen. Allen Anbietern im ganzen Land ist dabei freigestellt, welche Themen sie aufgreifen und wie die Aktionen umgesetzt werden, weshalb ein buntes Angebot unterschiedlichster Veranstaltungen entsteht.Über 30 Veranstaltungen in ganz Südtirol umfasst der Veranstaltungskalender heuer. Von Vorträgen über Buchvorstellungen, Diskussionsanlässen in Gasthäusern, Dialogabenden und Ausstellungen bis zur Uraufführung des Siegerstücks eines vom Südtiroler Landtag ausgeschriebenen Kompositionswettbewerbs reicht das Programm.Die Veranstaltungen bieten verschiedene Zugänge und Hintergründe zur Südtiroler Zeitgeschichte, aber auch Anlässe, über den Tellerrand zu schauen: Die Ausstellung „Wortatlas“ setzt sich zum Beispiel mit der Wortwelt von Menschen auseinander, die in Südtirol Schutz suchen.„Leben und leben lassen“ bietet Anlass zu einem Austausch über Vielfalt, Selbstbestimmtheit und den Glauben an sich selbst. Eine internationale Tagung befasst sich mit den Ideen, der Politik und den Praktiken der Teilungen Europas.Alle Veranstaltungen im Überblick und stets aktuelle Informationen zur Umsetzung sind online auf den Webseiten des Landes sowie auf Facebook unter @aktionstagebz zu finden.Autonomie und Freiheit sind nicht dasselbe, sie verweisen aber aufeinander. Die Thematik der Freiheit (oder Unfreiheit) sorgt in letzter Zeit für viel Diskussion und auch Zwist. Am 4., 6. und 7. Mai bietet das Landesamt für Weiterbildung die Möglichkeit, Freiheit aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Nach Impulsreferaten von Martin M. Lintner, Maxi Obexer und Hans Karl Peterlini können das Thema gemeinsam in Kreisdialogen vertieft werden und ein Austausch über unser persönliches Verständnis von Freiheit stattfinden.Mit Humor soll das Thema Autonomie und Freiheit in einer weiteren Aktion des Landesamtes aufgefasst werden. Im Rahmen der diesjährigen Aktionstage wurde ein Pub-Quiz mit unterschiedlichen Fragen aus Geschichte, Kultur, Geografie oder Politik zusammengestellt. Gespielt wird das Pub-Quiz in Klausen, Sterzing und Völs am Schlern. Wer es noch gerne spielen möchte, kann sich beim Amt für Weiterbildung den Fragenkatalog samt Spielanleitung abholen.Die Aktionstage politische Bildung bieten jährlich die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und sich über Zusammenhänge und Hintergründe zu informieren. Bereits seit 2008 finden die Aktionstage unter der Koordination des Amtes für Weiterbildung der deutschen Landeskulturabteilung statt.Durch den koordinierten und gebündelten Auftritt soll die auch ganzjährig außerschulisch stattfindende politische Bildungsarbeit sichtbar gemacht und viele Akteure und Menschen zur Beteiligung motiviert werden.