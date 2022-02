Auftakt zur entscheidenden Woche: Italien macht sich locker

Ihre Bewährungsprobe erlebt die Rückkehr zu etwas mehr Normalität, die die Regierung in Rom in der vergangenen Woche beschlossen hat: Bald wird sich zeigen, welche Auswirkungen die Vereinfachung der Quarantäneregeln an den Kindergärten und Schulen haben werden. 600.000 Schüler in Italien, die bis zum Wochenende im Fernunterricht waren, wechseln mit Montag wieder in ihre Klassen. Was sich sonst noch mit der neuen Woche ändert: ein Überblick.