Ausbildungs- und Berufsberatung: 5800 Gespräche im Jahr 2023

5800 Beratungsgespräche

Wegweiser und Erklärvideos

2024 Fortbildung, Klassenbesuche und Einzelberatung im Fokus

Jugendliche und Erwachsene jeglichen Bildungsniveaus zu beraten, zu informieren, Orientierung in der dynamischen Bildungs-, Berufs- und Arbeitswelt zu geben und bewusste Entscheidungen zu unterstützen, ist die Aufgabe des Landesamtes für Ausbildungs- und Berufsberatung.Mit seinen neun Beratungsstellen bietet es südtirolweit neben der Schul-, Ausbildungs- und Berufsberatung auch individuelle psychopädagogische Ausbildungs-, Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung. Im vergangenen Jahr haben mehr als 15.300 Personen die verschiedenen Dienstleistungen in Anspruch genommen.Insgesamt wurden 5800 Gespräche geführt und über 7500 Beratungsstunden für Mittelschülerinnen und Mittelschüler, Jugendliche der Oberstufe und Erwachsene hierfür verwendet. „Über 8800 Jugendliche konnten wir durch Vorträge im Rahmen der Berufswahlvorbereitung an Schulen und in Klassen erreichen“, informiert Amtsdirektorin Alexa Seebacher.Als Highlight des Jahres 2023 bezeichnet die Amtsdirektorin die Organisation und Durchführung der Südtiroler Bildungsmesse Futurum, die mehr als 14.500 Besucherinnen und Besucher verzeichnet hat. Im Rahmen der Messe, die im Zweijahresrhythmus stattfindet, bieten Schulen, Fachhochschulen und Universitäten sowie Weiterbildungsorganisationen Informationen aus erster Hand.In der Leistungsbilanz der Ausbildungs- und Berufsberatung scheinen auch eine Vielzahl an Publikationen in verschiedenen Sprachen auf, darunter der „Wegweiser“ und „Scegli il tuo futuro“ mit einem Gesamtüberblick über Südtirols Schulwelt. Neu ist ein Flyer für Jugendliche der Oberstufe mit hilfreichen Verlinkungen. Produziert wurden zudem neue Erklärvideos zu Südtirols Bildungssäulen in unterschiedlichen Sprachen. Diese sind auf der Landeswebseite zur Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung in Südtirol zu finden und sollen die Jugendlichen in ihrer Ausbildungswahl auf anschauliche Weise unterstützen.Weitere Initiativen galten der gendersensiblen Ausbildungs- und Berufswahl und den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, denen 2023 eine umfassende Kampagne gewidmet war.Im angelaufenen Jahr 2024 soll die interne Fortbildung großgeschrieben werden, um die neuesten Theorien in der Laufbahnberatung zu vertiefen und um die Qualität der Beratung zu sichern. „Im Fokus stehen vor allem Klassenbesuche und Einzelberatung“, sagt Amtsdirektorin Seebacher, „die wir kostenlos und in ganz Südtirol anbieten.“