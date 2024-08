Ausländerfeindliche Parolen bei Demonstration in Solingen

Der durch die Parolen aufgefallene Demonstrationszug bestand laut Polizei aus rund 120 Teilnehmern. Gegendemonstranten blockierten teilweise den Weg. Aufgrund der Parolen löste die Polizei die Versammlung auf und leitete Strafverfahren ein. Nach der Auflösung bildete sich eine Spontandemo mit etwa hundert Teilnehmern, bei der ein Verdächtiger den Hitlergruß gezeigt haben soll. Auch dies hatte den Beamten zufolge eine Strafanzeige zur Folge.Zum Gedenken an die Todesopfer fanden am Montag mehrere Versammlungen mit insgesamt einigen hundert Teilnehmern in Solingen statt, darunter auch eine Mahnwache. Bei einem Stadtfest in Solingen waren am Freitag drei Menschen getötet und acht teils schwer weitere verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, stellte sich am Samstag und wurde festgenommen. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts.