Ausschreitungen in Philadelphia nach Tod von Afroamerikaner

Nach dem Tod eines Afroamerikaners im US-Staat Pennsylvania ist es in der 2. Nacht in Folge zu Ausschreitungen in der Großstadt Philadelphia gekommen. „Eine große Gruppe mit etwa 1000 Menschen plündert Unternehmen in der Gegend von Castor und Aramingo“, so die Polizei.