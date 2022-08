Außenminister Di Maio gründet eigene Partei

Vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. September bilden sich neue Parteien und Allianzen in Italien. Außenminister Luigi Di Maio kündigte die Gründung einer neuen Mitte-Links-Partei an, die „Impegno civico“ (Bürgerlicher Einsatz) heißt. Die Gruppierung könnte sich mit den Sozialdemokraten (Partito Democratico/PD) verbünden, erklärte Di Maio am Sonntagabend in einem Interview mit Rai3.