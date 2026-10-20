Die Gedanken „aller Australier“ seien bei der Familie und den Freunden der parteilosen Abgeordneten, fügte er hinzu. Nach dem Vorfall am Montag hatte Albanese gesagt, es habe sich um „einen bewussten Angriff“ gehandelt - „keinen Unfall“.<BR \/><BR \/>Die Parlamentarierin war nach Polizeiangaben vor ihrem Büro in Wangaratta attackiert worden, rund 200 Kilometer nordöstlich von Melbourne. Passanten hätten den Fahrer überwältigt, der anschließend von der Polizei festgenommen wurde. Demnach wurde im Auto des 43-Jährigen ein Messer gefunden.<BR \/><BR \/>Am Dienstag befand sich der Mann weiter in Gewahrsam. Die Ermittlungen dauerten an. Das mögliche Motiv ist unklar.<BR \/><BR \/>Haines war 2019 ins australische Parlament eingezogen. Die frühere Krankenschwester setzte sich in der Folge unter anderem für mehr Klimaschutz und die Korruptionsbekämpfung ein.