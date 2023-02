Auto fährt in Jerusalem in Menschenmenge

Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas teilte mit, der Angriff in Jerusalem sei „eine natürliche Reaktion auf alle Verbrechen der Besatzung gegen das palästinensische Volk“. Er verwies auf eine Razzia der israelischen Armee in der Stadt Jericho, bei der 5 Mitglieder der islamistischen Palästinenserorganisation getötet wurden.Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten hatte sich zuletzt weiter verschärft. Am Freitag vor 2 Wochen erschoss ein palästinensischer Attentäter vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem 6 Israelis und eine Ukrainerin. Am Tag zuvor wurden bei einer Razzia der israelischen Armee in der Stadt Jenin 10 Palästinenser getötet.