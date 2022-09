„Autonomie bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen“

Günter Platter - Foto: © APA / EXPA/ERICH SPIESS

Maurizio Fugatti - Foto: © ANDREAS KEMENATER

Dieser heutige Festakt stehe im Zeichen der Dankbarkeit und der Reflexion, sagte Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die Autonomie diene in erster Linie der Erhaltung und Weiterentwicklung der deutschen und ladinischen Sprachgruppe.„Im Laufe der Zeit hat die Autonomie aber zur Weiterentwicklung und zum friedlichen Zusammenleben aller 3 Sprachgruppen in Südtirol geführt“, sagte Kompatscher in seiner Rede. Zudem habe sie in der Zeit von Landeshauptmann Luis Durnwalder zu großem Wohlstand geführt. „Südtirol hat sich dank Autonomie von einem armen Bergbauernland zu einer florierenden Region entwickelt“, so der Landeshauptmann.„Autonomie bedeutet aber auch Verantwortung übernehmen.“ Das autonome Südtirol habe nämlich alle Voraussetzungen, zu einer ökologisch und ökonomisch erfolgreichen Vorbildregion zu werden.50 Jahre Autonomie bedeuten 50 Jahre harte Arbeit, sagte der Landeshauptmann des Bundeslandes Tirol, Günter Platter, im Rahmen des Festaktes. Südtirol habe eine leidvolle Geschichte hinter sich: „Die Zerreißung Südtirols und viele Entbehrungen.“Aber die Autonomie, so Platter, habe Südtirol viele Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. „Aber eine Autonomie ist nie abgeschlossen, sie muss immer weiterentwickelt werden.“ Gedankt werden müsse vor allem den Architekten der Autonomie und jene, die sie weiterentwickelt haben, sagte Platter: Silvius Magnago, Luis Durnwalder und Arno Kompatscher. „Dieser Festakt soll aber kein Schlusspunkt, sondern der Auftakt für weitere gute 50 Jahre in Südtirol sein“, so Platter.Der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti sagte, dass es mit der Autonomie gelungen sei, den Südtiroler eine bessere Zukunft zu garantieren. Dann hob er die Europaregion Tirol hervor: „Vor allem in der Pandemie hatte die Euregio einen besonderen Stellenwert, die Zusammenarbeit war gerade in dieser Zeit äußerst wichtig“, so Fugatti. „Dies soll auch künftig so weitergehen“, forderte Fugatti.