Gelinge dies nicht und es würde vormittags abgestimmt, stehe eine Vertagung im Raum: „Das riskieren wir nicht.“<BR \/><BR \/> Für die letzte und entscheidende Abstimmung über die Autonomie-Reform sind im Senat 103 Stimmen nötig. Um eine möglichst vollzählige Anwesenheit im Plenum zu garantieren, hatte Durnwalder alles penibel geplant. Die Reform wäre am Mittwoch um 14.30 Uhr aus einer Sandwich-Position heraus an den Start gegangen: erst das Vertrauensvotum über das Steuer-Dekret, dann Autonomie-Reform und ab 16 Uhr die „Premier-Time“, eine Fragestunde mit Giorgia Meloni, die volles Haus garantiert. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, rutscht das Steuer-Dekret auf Donnerstag. Die Autonomie-Reform käme schon am Mittwochmorgen dran. „Bleibt dies so, steht eine Vertagung im Raum“, sagt Durnwalder. „Das können wir nicht riskieren“, so SVP-Obmann Dieter Steger. Fehle auch nur eine Stimme, wäre dies das Aus für die Reform. <h3>\r\nNachtsitzung ins Auge gefasst.<\/h3>Noch aber wirft man die Flinte nicht ins Korn. Morgen am späten Nachmittag legen die Fraktionssprecher den Ablauf am Mittwoch fest. „Ziel bleibt es, die Behandlung unserer Reform ab 14 Uhr zu belassen, damit die Abstimmung gegen 16 Uhr kurz vor der Fragestunde mit Meloni erfolgen kann“, sagt Durnwalder. <BR \/><BR \/>Dazu werde eine Nachsitzung in der Gesetzgebungskommission ins Auge gefasst. Dann könnte am Mittwochvormittag die Generaldebatte über das Steuer-Dekret angesetzt werden. „Denkbar wäre aber auch, am Vormittag keine Aula anzuberaumen, damit unsere Reform erst nachmittags drankommt“, so Steger. Indes versuchen alle Parlamentarier, so viele Senatoren wie möglich für ein Ja zu motivieren. <BR \/><BR \/>Indes warnt Alessandro Urzì (FdI) vor Alarmstimmung. „Der Mehrheit liegt ein idealer Abstimmungstermin am Herzen“, so Urzì. Immerhin hat Premier Meloni ihr Wort gegeben. Ihren Teil der Verantwortung sollte hingegen die Linke übernehmen, die sich in Worten zwar hinter die Autonomie stelle, sich jetzt wie der PD und M5S bei der Reform aber enthalten wolle – was im Senat einer Gegenstimme gleichkommt.