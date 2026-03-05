In Sachen Autonomiereform ist eine weitere Hürde geschafft: In der Verfassungskommission der Abgeordnetenkammer wurde der Entwurf in zweiter Lesung genehmigt. Uneinigkeit gibt es aber um den Notenwechsel mit Österreich. <BR \/><BR \/>Die Verfassungskommission der Abgeordnetenkammer hat den Entwurf der Autonomiereform in zweiter Lesung genehmigt. Mit dem Beschluss der Kommission kann der Gesetzentwurf kommende Woche ins Plenum zur dritten Lesung. <h3>\r\nUneinigkeit über österreichischen Notenwechsel zwischen Urzí und SVP<\/h3>Uneinigkeit scheint es allerdings über die Notwendigkeit des österreichischen Notenwechsels zu geben: Laut Alessandro Urzì von Fratelli d’Italia gebe es keine institutionell festgelegten Verfahren, um Wien über die Reform zu informieren. <BR \/><BR \/>Ganz anders sieht das hingegen die Südtiroler Volkspartei, für die ein Notenwechsel mit der Schutzmacht Österreich sehr wohl zum Teil des Verfahrens gehört.