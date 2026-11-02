Die italienische Regierung plant im Rahmen des Haushaltsgesetzes für 2027 eine dauerhafte Befreiung von der Autosteuer für Fahrzeuge mit einer Leistung von bis zu 80 kW. Das hat Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angekündigt. Zusätzlich ist eine finanzielle Unterstützung für kinderreiche Familien vorgesehen, die ein größeres Fahrzeug benötigen.<h3>\r\nBis zu 385 Euro für Familien<\/h3>Wie die Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ berichtet, soll der Zuschuss Familien mit mindestens vier Kindern zugutekommen. Mindestens eines der Kinder muss am 1. Jänner des jeweiligen Jahres noch minderjährig sein. Gefördert werden Fahrzeuge mit sechs bis neun Sitzplätzen und einer Motorleistung von maximal 133 kW. Der jährliche Beitrag kann bis zu 385,71 Euro betragen.<h3>\r\nKosten in Millionenhöhe<\/h3>Nach Schätzungen der Regierung könnten knapp 50.000 Familien von der Maßnahme profitieren. Dafür sind jährlich rund 18,3 Millionen Euro vorgesehen.<BR \/><BR \/>Deutlich teurer ist die geplante allgemeine Steuerbefreiung für kleinere Autos. Laut „Il Sole 24 Ore“ würde sie den Staat rund 2,36 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Hinzu kommen mögliche Einnahmeausfälle, falls Fahrzeugbesitzer ihre Zweitautos auf andere Familienmitglieder ummelden, um ebenfalls von der Befreiung zu profitieren. Dadurch könnten dem Staat weitere 55 Millionen Euro jährlich entgehen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/keine-autosteuer-mehr-welche-autos-befreit-sind-und-welche-nicht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Im September hat die Regierung die Abschaffung der Autosteuer für bestimmte Kleinautos beschlossen – hier lesen Sie mehr dazu. <\/a><\/b>