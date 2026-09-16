Die Kfz-Steuer gehört für viele Fahrzeughalter zu den regelmäßigen Kosten rund ums Auto. Nun will die italienische Regierung bei dieser Abgabe ansetzen: Der Ministerrat hat eine Regelung auf den Weg gebracht, die für zahlreiche Pkw und für Motorräder im Jahr 2027 eine Befreiung vorsieht.<BR \/><BR \/>Besonders relevant ist dabei die Motorleistung. Für Pkw soll die Grenze bei 80 kW liegen. Ob das eigene Fahrzeug darunter fällt, lässt sich anhand des italienischen Fahrzeugscheins feststellen.<h3>\r\nEin Fahrzeug pro Person<\/h3>Die geplante Regelung hat allerdings eine weitere Einschränkung: Die Steuerbefreiung soll grundsätzlich nur für ein Fahrzeug pro Person gelten.<BR \/><BR \/>Besitzt jemand mehrere begünstigte Autos, soll nach dem vorliegenden Entwurf jenes mit der geringeren Leistung von der Befreiung profitieren. Bei gleicher Leistung soll die Höhe der normalerweise anfallenden Kfz-Steuer entscheidend sein.<BR \/><BR \/>Für Motorräder ist die Regelung weiter gefasst: Sie soll unabhängig vom Hubraum gelten.<BR \/><BR \/>Noch sind allerdings nicht sämtliche Details endgültig bestätigt. Die entsprechenden Bestimmungen finden sich derzeit in einem Entwurf.<h3>\r\nMillionen Fahrzeuge betroffen<\/h3>Die Dimension der geplanten Maßnahme ist beträchtlich. Nach Angaben aus Regierungskreisen könnten rund 14,5 Millionen Fahrzeuge von der Befreiung profitieren. Das wären mehr als 70 Prozent der derzeit in Italien zugelassenen Pkw.<BR \/><BR \/>Für die Regionen und die autonomen Provinzen stellt sich damit allerdings eine finanzielle Frage: Ihnen würden Einnahmen aus der Kfz-Steuer fehlen.<BR \/><BR \/>Der Staat will deshalb 2027 insgesamt 2,2935 Milliarden Euro als Ausgleich bereitstellen. Ob damit die tatsächlichen Mindereinnahmen vollständig kompensiert werden, ist derzeit offen.<BR \/><BR \/>Denn Schätzungen zum Gesamtwert einer vollständigen Abschaffung der Kfz-Steuer liegen deutlich höher.<h3>\r\nMeloni: „Eine der meistgehassten Steuern“<\/h3>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begrüßte die Entscheidung und sprach von einer der von den Italienern am meisten ungeliebten Steuern.<BR \/>Kritik kommt unterdessen an einem entscheidenden Punkt: Die derzeit vorgesehene Befreiung gilt zunächst nur für 2027. Der liberal-demokratische Politiker Luigi Marattin warnt deshalb vor der Frage, wie es nach Ablauf des Jahres weitergehen soll.<BR \/><BR \/>Die Kfz-Steuer selbst hat in Italien eine lange Geschichte. Sie wurde 1953 zunächst als Verkehrssteuer eingeführt und in den 1980er-Jahren zur heutigen Besitzsteuer weiterentwickelt.