AVS und CAI kritisieren Land: „Offenbar 3 Kategorien von Schutzhütten“

700.000 Euro für 25 Schutzhütten

Versprochenes Geld wird nicht zur Verfügung gestellt

Der letzte Absatz Klarstellung des Landes weise einen wesentlichen inhaltlichen Fehler auf: Die Aussage „wobei kein Höchstmaß für die Ausgaben vorgesehen ist“, sei eine Fehlinformation, schreiben AVS und CAI in einer Aussendung.Die Vereine befürworten es, wenn private Schutzhütten laut den geltenden gesetzlichen Bestimmungen gefördert werden, wenn sie den Zweck zum Schutz, zur Verpflegung und zur Unterkunft von Bergsteigern und Wanderern erfüllen.Die Präsidenten Georg Simeoni (AVS) und Carlo Alberto Zanella (CAI Alto Adige) präzisieren, dass die alpinen Vereine AVS und CAI zusammen 700.000 Euro für 25 Schutzhütten jährlich erhalten: „Der Betrag ist also gedeckelt, anders als es in den Medien mitgeteilt wurde. Die beiden alpinen Vereine teilen sich diesen Beitrag für Instandhaltungsarbeiten (600.000 Euro) zur Hälfte und jeweils weitere 50.000 Euro je sind als Pauschalbeitrag vorgesehen, um unvorhersehbare Ausgaben für kurzfristige Reparaturen an den Schutzhäusern abzudecken.“Den alpinen Vereinen stehen somit jährlich für die Instandhaltung in ihren 25 Schutzhäusern 700.000 Euro zur Verfügung, das sind etwa 28.000 Euro pro Hütte. „Trotz der vielen Stunden Freiwilligenarbeit, den die hüttenverwaltenden Sektionen für diese wichtige Infrastruktur in den Bergen leisten, reichen diese Beträge bei weitem nicht aus.Das Land veranschlagt hingegen für seine eigenen 26 Schutzhütten wesentlich höhere Summen. Alleine für die Landesschutzhütten wird der Umbau mit 14 Millionen Euro veranschlagt.Abschließend möchten AVS und CAI klarstellen, dass Landeshauptmann Arno Kompatscher den beiden Vereinen für die außerordentliche Instandhaltung der Hütten 10 Millionen Euro versprochen hat. Das vom Landeshauptmann geforderte 10-Jahresprogramm ist von der Landesregierung zwar genehmigt worden, allerdings fehlt die Finanzierung, da im Haushalt nicht vorgesehen und steht somit den Vereinen nicht zur Verfügung.„Anscheinend gibt es 3 Kategorien von Schutzhütten: Landesschutzhütten, private Schutzhütten und die Hütten der alpinen Vereine. Alle 3 erfüllen laut Aussage der Landesverwaltung einen öffentlichen Dienst, werden aber aus verschiedenen Kapiteln der Landesverwaltung unterschiedlich finanziert. So viel zur Wertschätzung des Ehrenamtes“, lautet es abschließend in der Pressemitteilung.