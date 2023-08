Bären-Spray für Südtirols Förster?

Südtirol hat Interesse

Abwehr-Sprays sollen eine Reichweite von 8 bis 10 Metern haben

Der Trentiner Landesforstkorps hat 100 Pfeffer-Spray-Dosen zur Abwehr von Bären für seine Beamten bestellt. Landeshauptmann Maurizio Fugatti hat bereits die entsprechende Verordnung unterzeichnet, die den Forstbeamten den Gebrauch der Sprays erlaubt.Die Trentiner Landesregierung muss nun noch eine Verordnung genehmigen, welche den Gebrauch des Bären-Sprays regelt. Laut der Trentiner Landwirtschaftslandesrätin Giulia Zanotelli wolle man das Spray dann auch den Bürgern zukommen lassen.Südtirols Landesrat Arnold Schuler fasst nun eine Anschaffung von Pfeffer-Sprays auch für die Südtiroler Förster ins Auge. Man werde zuvor aber überprüfen, unter welchen Umständen das Gesundheitsministerium dem Trentino ein positives Gutachten gegeben habe.Laut dem Abteilungsdirektor für Forstwirtschaft, Günther Unterthiner, waren diese Sprays in Europa bisher nicht zulässig. Wenn nun die Trentiner Förster Bärensprays erhalten, dann würden auch die Südtiroler Förster auf dieses Produkt zurückgreifen können. Auch Südtirol habe Interesse.„Aus Arbeitssicherheitsgründen gehören diese Sprays bei der persönlichen Ausrüstung der Mitarbeiter dazu“, sagt Unterthiner. Dem Landesforstkorps in Südtirol gehören derzeit 230 Mitarbeiter an. Ein Großteil davon werde aber nicht im Bärengebiet eingesetzt. 50 Sprays werden deshalb zunächst ausreichend sein, meint Abteilungsdirektor Unterthiner.Südtirol werde wegen des Ankaufs mit dem Trentino in Kontakt treten. Notwendig seien solche Sprays beispielsweise auch dann, wenn die Förster vor Morgengrauen im Wald unterwegs sind, um Tierzählungen vorzunehmen. Diese Abwehr-Sprays sollen eine Reichweite von 8 bis 10 Metern haben. Der eingesetzte Wirkstoff ist Capsaicin.