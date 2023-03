MJ5 war auch in Südtirol

Es war am vergangenen Sonntag, als ein Mann in der „Val di Rabbi“ im Trentino von einem Bären angegriffen und verletzt wurde (Hier lesen Sie mehr dazu). Nun konnte der Bär identifiziert werden: Es handelt sich um ein Exemplar, das bereits in der Datenbank der Provinz Trient klassifiziert ist, sagt Landeshauptmann Maurizio Fugatti. Konkret: Der Bär, ein 18 Jahre altes Männchen, ist in der Datenbank als MJ5 eingetragen.Der Bär ist laut Datenbank viel gewandert: Von 2006 bis 2022 hat er das gesamte westliche Trentino bewandert, auch in Südtirol war er. Die Provinz Trient wird das als „problematisch“ eingestufte Tier einfangen. Anschließend soll er erlegt werden, so Fugatti.