Bagdad vor Papstbesuch abgeriegelt

Laut irakischen Medien schlossen Sicherheitskräfte die Zufahrtsstraßen teils mit Betonblöcken und errichteten Kontrollpunkte, meldete die Kathpress am Freitag.Als Grund verweisen die Meldungen demnach auf Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Nächsten Freitag wird Papst Franziskus in Bagdad erwartet.Im Land herrscht eine angespannte Sicherheitslage. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen waren bereits vergangene Woche landesweite Ausgangssperren in Kraft getreten.

apa