„Mit dem begünstigten Darlehen schaffen wir eine dritte Säule der Wohnbauförderung, die nun als zentrale Maßnahme der Wohnreform umgesetzt wird“, erklärt Wohn-Landesrätin Ulli Mair bei der Vorstellung der Maßnahme. <h3>\r\nSüdtirolern den Weg zum Eigenheim finanziell erleichtern<\/h3>„Sie besteht aus attraktiven Zinskonditionen, die wir mit den lokalen Banken ausverhandelt haben, und einem Landesbeitrag, der den Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmern jährlich gewährt wird.“ Ziel sei es, den Südtirolern den Weg zum Eigenheim finanziell zu erleichtern.<BR \/><BR \/>Das neue Förderinstrument ergänzt die bereits bestehenden Unterstützungsmodelle: Es kann mit dem Kapitalbeitrag für Bau, Kauf oder Sanierung sowie mit dem Bausparen kombiniert werden. Damit soll die Eigenheimförderung breiter aufgestellt und unterschiedlichen Bedürfnissen angepasst werden.<h3>\r\nWeitere Banken können sich anschließen<\/h3>Zum Jahresbeginn werden zunächst die drei größten Bankinstitute des Landes – Raiffeisenverband, Südtiroler Sparkasse und Volksbank – das begünstigte Darlehen anbieten. Weitere Banken können sich anschließen, sofern sie eine entsprechende Vereinbarung mit dem Land Südtirol unterzeichnen.<BR \/><BR \/>Die von der Landesregierung beschlossenen Richtlinien regeln die Voraussetzungen für die Gewährung des Darlehens, seine Merkmale sowie den jährlichen Landesbeitrag. Damit ist die neue Maßnahme, die einen wichtigen Teil der laufenden Wohnreform darstellt, offiziell auf den Weg gebracht.