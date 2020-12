Baku beendet Kriegszustand in Berg-Karabach-Konflikt

Ein Monat nach Ende der Kämpfe mit ArmenienEinen Monat nach Ende der Kämpfe in der Südkaukasusregion Berg-Karabach hebt Aserbaidschan den Kriegszustand auf. Das Parlament in der Hauptstadt Baku beschloss am Freitag, dass die Regelung in der Nacht auf Samstag um Mitternacht endet.