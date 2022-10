Baltische Staaten befürworten Nato-Beitrittsantrag der Ukraine

„Die baltischen Freunde der Ukraine unterstützen voll und ganz die Aufnahme der Ukraine in die Nato so bald wie möglich“, schrieben die Außenminister Urmas Reinsalu (Estland), Edgars Rinkevics (Lettland) und Gabrielius Landsbergis (Litauen) am Freitagabend wortgleich im Netz. „Der inspirierende Mut der Ukraine kann unser Bündnis nur stärken.“Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor nach der formellen Annexion von 4 ukrainischen Regionen durch Russland angekündigt, einen beschleunigten Beitritt zur Nato zu beantragen ( STOL hat berichtet ). Deutschland und die USA hatten sich dazu zurückhaltend geäußert.Die baltischen Staaten gelten international als Fürsprecher der von Russland angegriffenen Ukraine.Allgemein gilt als Voraussetzung für einen Nato-Beitritt, dass der Kandidat nicht in internationale Konflikte und Grenzstreitigkeiten verwickelt sein darf.