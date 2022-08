Bangen um den Bettenstopp

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Tourismuslandesrat Arnold Schuler geben sich gelassen. Klar bestehe die Möglichkeit, das Gesetz zu blockieren, aber man sei überzeugt, dass man einen Bettenstopp auch mit dem bestehenden Gesetz bzw. den Durchführungsbestimmungen durchziehen könne, sagte Kompatscher im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung.Auch wenn offensichtlich in Südtirol das Sprichwort „fatta la legge, trovato l'inganno“ angekommen sei und bei jedem neuen Gesetz nach Schlupflöchern gesucht werde, sehe er keinen Anlass Löcher zu stopfen, so der Landeshauptmann.Noch gelassener nimmt es Tourismuslandesrat Arnold Schuler. „Ich wüsste im Moment nicht, wer ein Interesse daran haben sollte, das Inkrafttreten des Bettenstopps hinauszuzögern“, sagt er. Ihm sei auch nicht bekannt, dass diesbezüglich etwas im Gange wäre. „Und blockiert würde ja nicht nur der Bettenstopp, sondern das gesamte Omnibus-Gesetz“, so Schuler.„Damit würde auch der Passus zur qualitativen Erweiterung im Grünen und die Neuregelung innerhalb der Siedlungsgrenzen blockiert.“ Das sei sicher nicht im Sinne der Betriebe. Zudem sei eine übergroße Mehrheit – sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb des Tourismussektors – der Meinung, „dass es genug sei“, so Schuler.Obwohl sich Landeshauptmann und Tourismuslandesrat sicher sind, dass der Bettenstopp nicht mehr gebremst oder gar ausgehebelt wird, prüft man derzeit, welche rechtlichen Möglichkeiten bestünden, um eine mögliche Aussetzung des Omnibus-Gesetzes zu verhindern. „Die 300 Unterschriften sind ja Volkes Wille und den gilt es zu respektieren, auch wenn ich bekanntlich anderer Meinung bin“, so Kompatscher.