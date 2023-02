Basiswahl: Elly Schlein neue Parteichefin des PD

Über eine Million Wähler

Die Mitte-links-Wähler waren aufgerufen, einen Nachfolger für den Parteivorsitzenden und früheren Ministerpräsidenten Enrico Letta zu wählen, der nach der Niederlage seiner Partei bei der Parlamentswahl im vorigen September seinen Rückzug angekündigt hatte. Elly Schlein hatte im Dezember des vergangenen Jahres ihre Bewerbung für den Vorsitz der Partei angekündigt.Bei der Basiswahl am Sonntag konnte sich die 37-jährige Abgeordnete gegen den zunächst favorisierten Präsidenten der Region Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (56), durchsetzen und steht nun als erste Frau an der Spitze des PD.„Ab morgen werden wir gemeinsam im Interesse des Landes arbeiten. Wir werden ein Problem für die Regierung Meloni sein“, sagte Schlein nach ihrem Wahlsieg. „Ich werde die Parteichefin für alle sein, damit wir wieder gewinnen.“Aufgabe der neuen Vorsitzenden wird es sein, den PD wieder auf Erfolgskurs zu bringen, der laut Umfragen auch infolge des EU-Korruptionsskandals, in den einige italienische Linkspolitiker involviert sind, an Stimmen eingebüßt hat.Deutlich über eine Million Personen haben sich am Sonntag in ganz Italien an der Wahl des neuen PD-Chefs beteiligt. Schlangen bildeten sich vor den rund 5000 Pavillons, die in allen größeren Gemeinden aufgestellt wurden.Wahlberechtigt waren alle Italiener unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit - allerdings gegen eine Gebühr von 2 Euro. Nach Schließung der Pavillons um 20 Uhr begann die Stimmenzählung.Schlein erhielt 53,8 Prozent der Stimmen und konnte sich damit deutlich gegen Bonaccini durchsetzen, der 46,2 Prozent der Stimmen erhielt.