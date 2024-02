Die Welle der Bauernproteste in Deutschland, Frankreich, Spanien und Belgien hat auch Italien erreicht. Nach Demonstrationen in Städten wie Rom und Mailand mobilisiert die Arbeitsgruppe „Zukunft Landwirtschaft“ auch zu einem Aufmarsch in Bozen an diesem Samstag. Was sagt der Bergbauernvertreter im Südtiroler Bauernbund, Alberich Hofer, dazu? Ein Interview.