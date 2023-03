Bausparmodell: Das ändert sich ab Juni

Die neuen Richtlinien

Bulletsystem fällt weg

Reaktionen

2015 wurde das Südtiroler Bausparmodell eingeführt. Nun gibt es sich neue Richtlinien, die am heutigen Dienstag von der Landesregierung genehmigt wurden.Für Wohnbaulandesrätin Waltraud Deeg waren diese Änderungen nötig, um das Bausparmodell auch für künftige Interessenten abzusichern: „Das Bausparen ist eine sinnvolle Ergänzung unserer Unterstützungsleistungen für die Verwirklichung des Eigenheims. Damit dies auch künftig möglich ist, gilt es dieses Modell auf sichere Beine zu stellen“, so Deeg.Die neuen Richtlinien, die ab 1. Juni 2023 in Kraft treten, sehen unter anderem vor, dass künftig auchdes Mittelstandes das Bausparmodell nutzen können.Eine weitere Änderung betrifft die berücksichtigten jährlichenDabei werden nun jährlich 10.000 Euro für das Ausmaß des Bauspardarlehens berücksichtigt.Gesenkt wurden auch dieauf 150.000 Euro für Einzelpersonen beziehungsweise 250.000 Euro für Ehepaare oder Zusammenlebende festgelegt. Die durchschnittliche Finanzierung pro Antragstellendem lag 2023 bei rund 105.000 Euro.Geändert wird auch die Rückzahlungsmodalität: Während bisher zwischen demund demgewählt werden konnte, ist künftig nur mehr das letztgenannte möglich.Unter Bullet-System versteht man die einmalige Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit, während dieser werden lediglich die Zinsen periodisch zurückgezahlt.Mit dem französischen System ist die Tilgung (mit einem Kapital- und einem Zinsanteil) durch monatliche oder halbjährliche Raten gemeint. Eine weitere Änderung betrifft die Vereinbarkeit des Landesbeitrages für Energieeinsparung mit dem Bausparen.Vor der Abschaffung des Bulletsystems hatte die Gewerkschaft ASGB bereits vor einigen Tagen auf STOL gewarnt (Hier lesen Sie mehr dazu). Die Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings, Tanja Rainer, betont in einer Aussendung: „Gerade jetzt, in einer Zeit, in der die Preise stark gestiegen sind, die Gehälter aber zumeist stagnieren, kommt dem Bausparen eine sehr wichtige Rolle zu.“Es sollte noch stärker ausgebaut, auf ordnungsgemäße Nutzung beschränkt, aber keinesfalls eingeschränkt werden“ fordert Rainer.