BBT: Platter mahnt „mehr Druck“ von EU wegen Zulaufstrecken ein

Eine Inbetriebnahme im Jahr 2028 dürfe nicht durch „fehlende Anbindungen“ gefährdet werden, erklärte Platter am Mittwoch nach einem Treffen mit EU-Koordinator Pat Cox in Innsbruck.





„Es kann nicht sein, dass in Deutschland immer noch über die Notwendigkeit der Zulaufstrecken diskutiert wird und auch in Italien bisher noch kein einziger Meter Zulaufstrecke errichtet wurde“, kritisierte der Landeshauptmann.Gleichzeitig bedürfe es verkehrspolitischer Rahmenbedingungen, um die Verlagerung auf die Schiene zu forcieren, so Platter und forderte unter anderem ein Vorantreiben der Harmonisierung der Bahnsysteme und die Eindämmung des Güterverkehrs auf der Straße.Der Landeschef des Bundeslands Tirol betonte, dass das Projekt BBT im Zeitplan liege und der vom Aufsichtsrat genehmigte Kostenrahmen halte. Mittlerweile ist bereits die Hälfte des insgesamt 230 Kilometer langen Tunnelnetzes ausgebrochen.

apa