„Bei den Hilfsmaßnahmen nachbessern“

Immer wieder gab es Kritik an den von der Landesregierung verabschiedeten Hilfsmaßnahmen für die durch die Coronakrise in Schwierigkeit geratenen Unternehmen.Der Generalsekretär der Handelskammer, Alfred Aberer, zeigt Verständnis dafür, dass es in dieser schwierigen Zeit auch für das Land nicht einfach gewesen sei, schnell die geeigneten Maßnahmen zu treffen. Nun müsse man aber Nachbesserungen vornehmen.

