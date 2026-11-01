Wenn die Tage kürzer werden und es bereits am späten Nachmittag dunkel wird, steigt das Risiko, im Straßenverkehr übersehen zu werden. Besonders für Kinder und Jugendliche, die nach der Schule, dem Training oder einer Musikstunde mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, ist gute Sichtbarkeit entscheidend. Die Gemeinde St. Ulrich setzt deshalb ihre Sensibilisierungskampagne „Bei Dunkelheit nie ohne Licht – Ich sehe dich, du siehst mich“ fort.<BR \/><BR \/>Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr geht die Initiative nun in die zweite Runde. Das Ziel: Kinder, Jugendliche und Erwachsene dafür zu sensibilisieren, wie wichtig eine funktionierende Fahrradbeleuchtung und eine gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr sind.<h3>\r\nPlakate, Radiospot und Appell an die Vereine<\/h3>Um möglichst viele Menschen zu erreichen, hat die Gemeinde erneut ein eigenes Kampagnenplakat gestaltet. Heuer kommt erstmals auch ein Radiospot hinzu. Zudem wurden alle Schulen, die Musikschule sowie die Kultur- und Sportvereine schriftlich auf die Bedeutung der Sichtbarkeit aufmerksam gemacht. Besonders die Vereine werden dazu aufgerufen, bei der Anschaffung neuer Vereinsbekleidung und Rucksäcke auf reflektierende Elemente zu achten. Gerade Kinder und Jugendliche können so auf ihrem Heimweg nach abendlichen Freizeitaktivitäten besser gesehen werden.<h3>\r\nKostenlose Fahrradlichter für Grundschüler<\/h3>Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den jüngsten Verkehrsteilnehmern. Wie bereits im vergangenen Jahr wurden kürzlich den Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen der Grundschule Fahrradlichter geschenkt. Damit soll frühzeitig das Bewusstsein dafür gestärkt werden, wie wichtig eine funktionierende Beleuchtung ist – vor allem auf dem Schulweg in den frühen Morgenstunden und bei einsetzender Dunkelheit. An der Übergabe beteiligten sich Bürgermeister Tobia Moroder, der stellvertretende Gemeindepolizist Giovanni Piane, der Kommandant der Carabinieri-Kompanie St. Ulrich, Major Marco Lanzi, in Begleitung von Major Mattia Pepe sowie die Gemeinderätinnen Ines Demetz und Heidi Stuffer. Letztere haben sich maßgeblich für die Organisation und Umsetzung der Kampagne eingesetzt.<h3>\r\n20 Prozent Rabatt auf Fahrradlichter<\/h3>Auch die örtlichen Sportgeschäfte und Fahrradverleihe tragen die Initiative mit. Von Anfang Oktober bis Ende November erhalten Einheimische beim Kauf eines Fahrradlichts einen Rabatt von 20 Prozent. Damit soll der Kauf einer geeigneten Beleuchtung erleichtert und ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, das eigene Fahrrad rechtzeitig für die dunkle Jahreszeit auszurüsten.<BR \/><BR \/>„Wir hoffen, mit dieser Sensibilisierungskampagne viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu erreichen. Es freut uns, dass viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind – entscheidend ist jedoch, dass sie dabei auch gut sichtbar und sicher unterwegs sind“, betonen die Gemeinderätinnen Ines Demetz und Heidi Stuffer.<BR \/><BR \/>Ihre Botschaft lautet: „Licht einschalten, sichtbar sein und sicher ankommen.“ Denn im Straßenverkehr kann es entscheidend sein, rechtzeitig gesehen zu werden.