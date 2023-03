Beitrag: Regierung will Bürger ab Herbst bei Heizkosten unterstützen

Beitrag soll mit Stromrechnung verrechnet werden

Günstigere Gasrechnung für Familien mit niedrigerem Einkommen

„Ziele könnten erreicht, wenn nicht sogar übertroffen werden“

Ab Oktober sollen Familien wegen der steigenden Heizkosten unterstützt werden. Den Familien soll ein Beitrag zur Entschädigung der Ausgaben für die Heizung über ihre Stromrechnungen ausgestellt werden, sagte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti am Donnerstag in einer Fragestunde im Senat.Die Regierung will außerdem die bis zum 31. März geltende Senkung der Mehrwertsteuer auf 5 Prozent auf Gasrechnungen für Familien mit einem Einkommen unter 15.000 Euro bis Ende Juni verlängern.Giancarlo Giorgetti erklärte sich mit Bezug auf die heurige Wirtschaftsentwicklung zuversichtlich. „Die ersten Daten zeigen positive Trends, die darauf hindeuten, dass die von der Regierung angegebenen Ziele erreicht, wenn nicht sogar übertroffen werden können.“ Die Wachstumsprognose des Kabinetts für 2023 liegt bei einem Plus der Wirtschaftsleistung von 0,6 Prozent im Gesamtjahr 2023.Der Minister aus den Reihen der Lega versprach auch Maßnahmen zur Stützung der Bauindustrie nach Ende des Superbonus, der die Branche belebt hatte.