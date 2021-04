Bekannter Sänger und Schauspieler in Myanmar festgenommen

Paing Takhon ist nicht nur in Myanmar, sondern auch im benachbarten Thailand ein Star. Er hat an den Demonstrationen gegen die Militärjunta teilgenommen und übt auch über die sozialen Medien Einfluss aus. Kurz vor seiner Festnahme teilte er in sozialen Netzwerken mit, dass er sich nicht bei guter Gesundheit befinde.Seit dem Militärputsch am 1. Februar finden in Myanmar ständig Massendemonstrationen gegen die Armee statt. Das Militär geht äußerst brutal mit Tränengas, Gummigeschossen und scharfer Munition gegen friedliche Demonstranten vor. Mindestens 580 Menschen wurden bisher bei den Protesten getötet, darunter fast 50 Kinder.

apa