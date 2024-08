Bekanntgabe von Harris' Vizekandidat erwartet

Im Anschluss an den ersten gemeinsamen Auftritt des Demokraten-Duos ist eine Blitz-Wahlkampftour durch die politisch am meisten umkämpften US-Staaten geplant. Dies sind neben Pennsylvania noch Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada.In den sogenannten Swing States steht nicht schon im Voraus fest, ob aus Tradition der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten siegen wird. Als Kandidaten für den Vizeposten sind neben Senator Mark Kelly aus Arizona, Gouverneur Tim Walz aus Minnesota und Gouverneur Josh Shapiro aus Pennsylvania auch Gouverneur J.B. Pritzker von Illinois, Gouverneur Andy Beshear von Kentucky und Verkehrsminister Pete Buttigieg im Gespräch.Insidern zufolge hat Harris aber ihre Suche auf Shapiro oder Walz, hinaus, wie drei mit der Sache vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Die Auswahl wird von Beobachtern als eine der wichtigsten Entscheidungen von Harris im Vorfeld der Präsidenten-Wahl am 5. November angesehen: Der Vize-Kandidat soll im besten Fall für die Wählerschichten attraktiv sein, die sich von Harris selbst - einer Frau, einer schwarzen und asiatischstämmigen Person - nicht so stark angesprochen fühlen. Auf der Auswahl-Liste von Harris standen daher nach Angaben von Insidern ausschließlich weiße Männer, die in der Lage sind, ländliche, weiße oder unabhängige Wähler zu gewinnen.Der 51-jährige Shapiro ist ein aufstrebender Politiker der Demokraten mit hohen Zustimmungsraten in Pennsylvania. Der Bundesstaat mit seinen 19 Wahlmänner-Stimmen wird sowohl für Harris als auch für ihren republikanischen Rivalen Donald Trump als mit entscheidend angesehen, um die Wahl im November zu gewinnen. Shapiro ist ein ehemaliger Generalstaatsanwalt. Er wäre der erste jüdische Vizepräsident des Landes. Shapiros gilt als starker Unterstützer Israels, was einige Wähler abschrecken, andere wiederum ansprechen könnte.Walz ist ein Ex-Soldat und ehemaliger Lehrer. Als früherer Kongressabgeordneter aus einem eher republikanisch geprägten Bezirk hat der 60-Jährige bewiesen, dass er ländliche, weiße Wähler anspricht, obwohl er sich als Gouverneur auch etwa für kostenlose Schulessen und erweiterten bezahlten Urlaub für Arbeitnehmer eingesetzt hat. Minnesota dürfte bei der Wahl an die Demokraten gehen. Der Bundesstaat grenzt an die ebenfalls mitentscheidenden Wisconsin und Michigan.