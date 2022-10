Bekommt Südtirol wieder mehr Autonomie? Tajanis Nachricht

Der Tweet von Antonio Tajani an den österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg.

„Tweet Tajanis bemerkenswert“

Bekommt Südtirol nun also die verloren gegangenen Kompetenzen wieder zurück? Eine Tür sei wohl aufgegangen, meint SVP-Obmann Philipp Achammer, ein erster Schritt gemacht, wenn Antonio Tajani als stellvertretender Ministerpräsident und Außenminister das so in Aussicht stelle.Tajani habe ausdrücklich auf den Status von 1992 hingewiesen, und „das ist für ein Mitglied einer italienischen Regierung durchaus etwas Neues“, so Achammer. Daran gelte es jetzt unmittelbar anzuknüpfen, schließlich sei die Rückholung der Kompetenzen, die insbesondere durch Urteile des Verfassungsgerichtes über die Jahre immer weiter ausgehöhlt wurden, schon seit Jahren ein wesentliches Anliegen der Südtiroler Politik.„Wir sollten darauf schnell reagieren, damit auch konkret etwas in diese Richtung passiert“, sagt Achammer. Natürlich werde er sich dazu mit dem Landeshauptmann austauschen und man werde wohl auch am morgigen Montag im Parteiausschuss darüber reden. Ihm schwebt die Einsetzung einer Kommission mit Vertretern aus Rom und Südtirol vor, die dann ganz konkret an die Arbeit gehen könnte.Der Tweet Tajanis sei jedenfalls bemerkenswert, zumal er darin den Status von 1992 selber und völlig ungenötigt anerkannt habe – eine überraschende Wendung.