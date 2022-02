Belarus bei Bedrohung zu Atomwaffen-Stationierung bereit

Lukaschenko äußerte sich vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen westlichen Staaten und dem mit Belarus verbündeten Russland in der Ukraine-Krise. Minsk und Moskau hatten vergangene Woche gemeinsame Militärübungen in Belarus begonnen, die bis zum 20. Februar andauern sollen.Die westlichen Staaten befürchten wegen des massiven russischen Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze einen Angriff Russlands auf das Nachbarland. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne und hat die Truppenmobilisierung mit Militärübungen begründet. Zugleich führte der Kreml in den vergangenen Wochen wiederholt an, sich von der NATO bedroht zu fühlen.Wie der renommierte österreichische Politikwissenschaftler Anton Pelinka die Gefahr eines Krieges in Europa einschätzt, lesen Sie im STOL-Interview

apa/stol