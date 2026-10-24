Dem Medienbericht zufolge sind die Geheimdiensterkenntnisse ein Grund dafür, dass das Außenministerium angesichts wachsender Befürchtungen vor einem umfassenderen regionalen Konflikt Personal an US-Botschaften im Nahen Osten reduziere. „Axios“ beruft sich auf Angaben von US-Regierungsbeamten.<BR \/><BR \/>Am Freitag ordnete das US-Außenministerium dem Bericht zufolge eine Reduzierung von US-Personal in den Botschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Libanon, in Katar und in Jordanien an. Auch der US-TV-Sender CNN berichtete, dass die USA sich darum bemühten, einige Diplomaten und Familienangehörige kurzfristig aus Dienststellen in diesen Ländern abzuziehen. Das Ministerium bestätigte auf dpa-Anfrage vorübergehende Änderungen der Personalstärke in diesen Ländern.