Berichte über Angriff Israels auf Haus von Hamas-Chef

In dem Gebäude in Khan Junis im Süden des Küstengebiets habe sich auch das Büro des Hamas-Chefs befunden, berichteten israelische Medien am Sonntagmorgen. Auch das Haus von Al-Sinwars Bruder Mohammed, ebenfalls ein ranghohes Mitglied der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, sei angegriffen worden.Mehr als 150 Ziele seien in der Nacht in dem Palästinensergebiet angegriffen worden, berichtete die „Jerusalem Post“. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe die Berichte.Israels Militär hatte der Führungsriege der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas zuvor mit gezielter Tötung gedroht ( STOL hat berichtet ). Militante Palästinenser hatten in der Nacht den Großraum Tel Aviv sowie weitere israelische Ortschaften erneut massiv mit Raketen beschossen.Israels Luftwaffe hatte am Samstag bereits das Haus eines anderen ranghohen Führers der Hamas bombardiert. Das Haus von Khalil al-Haya, Vize-Chef des Hamas-Politbüros, habe als „Terror-Infrastruktur“ gedient. Die Armee veröffentlichte ein Video des Angriffs. Nach palästinensischen Angaben hielt Al-Haya sich aber zur Zeit des Angriffs nicht in dem Haus auf.

apa/dpa