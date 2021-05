Berlusconi erneut im Krankenhaus wegen Post-Covid-Beschwerden

Der 84-Jährige war bereits im vergangenen Monaten mehrmals im Krankenhaus. Wegen seiner Gesundheitsprobleme wird Berlusconi am kommenden Freitag nicht an einer geplanten Gerichtsverhandlung in Siena teilnehmen können. Der TV-Unternehmer steht wegen Zeugenbestechung in Zusammenhang mit der sogenannten Ruby-Affäre in Mailand vor Gericht.Dem Ex-Regierungschef wird vorgeworfen, Zeugen für eine Falschaussage in einem früheren Prozess bezahlt zu haben. Dabei war es um Sexpartys in Berlusconis Villa gegangen. Strittig war bei der juristischen Aufarbeitung der Partys vor allem, ob Berlusconi wusste, dass die marokkanische Tänzerin Karima al-Mahrough alias Ruby damals noch nicht volljährig war. Berlusconi war vorgeworfen worden, er habe Ruby für Sex bezahlt.Berlusconi war im ersten Verfahren wegen der Sexpartys 2013 zunächst verurteilt, im Berufungsprozess 2015 aber freigesprochen worden. Das Gericht hatte zu seinen Gunsten angenommen, dass Berlusconi damals nicht gewusst habe, dass Ruby erst 17 Jahre alt war. Allerdings wird Berlusconi vorgeworfen, mehrere Zeugen mit Geld, Schmuck und sogar Gütern im Millionenwert dazu gebracht zu haben, über die Partys vor Gericht zu schweigen.

apa