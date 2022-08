Berlusconi: „Italien hat eine große demokratische Rechte“

Die Präsenz seiner Forza Italia im Mitte-Rechts-Bündnis mit der Lega und der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia (FdI) sei „eine Garantie für die demokratische, pro-europäische und atlantische Ausrichtung der Koalition“. „Wenn es nicht so wäre, könnte die Forza Italia nicht dazugehören“, so Berlusconi.„Die Mitte-Rechts-Parteien in Italien haben nichts mit den rechtsextremen Parteien zu tun, die es in anderen Ländern gibt. In Italien spielen rechtsextreme Gruppierungen zum Glück keine Rolle, weil es eine große demokratische Rechte gibt“, erklärte der 85-jährige Berlusconi im Interview mit der römischen Tageszeitung „Il Foglio“.Das nationalistische Europa habe 2 Weltkriege und Millionen Tote verursacht. „Wollen wir zurückgehen? Nein. Mit dem Nationalismus würden wir in Italien so enden wie (die Rechtspopulistin) Marine Le Pen in Frankreich, die viele Stimmen hat, aber nicht regieren kann“, sagte Berlusconi.Das Mitte-Rechts-Bündnis liegt in den Umfragen vor der italienischen Parlamentswahl am 25. September klar vorne. Stärkste Einzelpartei in der Allianz sind die Fratelli d'Italia von Giorgia Meloni. Die Vorsitzende der Fratelli d'Italia könnte im Fall eines Wahlsiegs des Mitte-Rechts-Bündnisses erste italienische Regierungschefin werden.