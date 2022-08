Berlusconi kandidiert wieder – als Spitzenkandidat

Trotz seiner fast 86 Jahre will Italiens viermaliger Ex-Premier Silvio Berlusconi mit der Politik nicht Schluss machen. Der Mailänder Medientycoon kündigte am Mittwoch an, dass er bei der Parlamentswahl am 25. September für einen Sitz im Senat kandidieren werde.