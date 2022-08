Berlusconi kritisiert „beschämende Dämonisierung“ Melonis

Verstehen sich blind: Silvio Berlusconi und Giorgia Meloni. - Foto: © ANSA / ansa

Meloni, Chefin der Fratelli d'Italia, habe unbestreitbare Verdienste. „Sie war eine gute Ministerin in meiner Regierung, es mangelt ihr nicht an Hartnäckigkeit und Mut, und vor allem hat sie der Rechten, die ein wichtiger Teil der italienischen Wählerschaft war, wieder eine neue Perspektive gegeben“, erklärte Berlusconi. In seinem vierten Kabinett war Meloni von 2008 bis 2011 Ministerin für Jugend und Sport.Der 85-jährige Berlusconi hat noch nicht entschieden, ob er als Spitzenkandidat seiner Forza Italia kandidieren wird. Dass er Ambitionen hege, neuer Senatspräsident zu werden, wie italienische Medien spekuliert hatten, dementierte er entschieden. Er habe auch keine Absicht, wieder als Premierminister zu amtieren.„Ich war 10 Jahre lang Italiens Premierminister. Keine Regierung hat so viele Resultate wie die unsere erreicht. Vielleicht kandidiere ich für den Senat, aber ich glaube, ich könnte Italien, Europa und der Welt mehr nützen, wenn ich weiterhin EU-Parlamentarier bleibe“, so Berlusconi.Der Medienunternehmer bestätigte, dass sich seine Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts geändert haben. „Meine persönlichen Beziehungen zu Putin standen in einem völlig anderen Kontext. Ich bin angesichts der Geschehnisse in der Ukraine absolut traurig und enttäuscht“, so Berlusconi.Das Lager aus Melonis FdI, der Forza Italia und der Lega gilt als Favorit bei der italienischen Parlamentswahl am 25. September. Stärkste Einzelpartei im Lager sind die Fratelli d'Italia, deren Parteichefin Meloni den Posten der Premierministerin beansprucht.