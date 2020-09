Berlusconi mit Corona-Symptomen in Klinik eingeliefert

Berlusconi hatte am Mittwoch berichtet, dass er Fieber gehabt habe, aber inzwischen wieder wohlauf sei.Positiv getestet wurde auch Berlusconis neue Lebensgefährtin, die Forza Italia-Parlamentarierin Marta Fascina. Alle hatten einen Urlaub auf Sardinien verbracht.„Ich habe schon vieles durchgemacht. Ich werde auch das überstehen“, sagte der 83-jährige Berlusconi im telefonischen Gespräch mit Mitgliedern seiner Forza Italia.Berlusconi will trotz der Ansteckung mit Interviews Wahlkampf für seine Forza Italia in Hinblick auf die Regional- und Teilkommunalwahlen am 20. und 21. September machen.

apa