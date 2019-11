Berlusconi nach Sturz im Krankenhaus

Der 83-Jährige sei am Ende eines Treffens der Europäischen Volkspartei (EVP) in Zagreb am Donnerstag hingefallen, berichtete die Zeitung „Corriere della Sera“ am Freitag. Er müsse jetzt mehrere Tage in einer Klinik in Mailand bleiben.





Berlusconi war zwischen 1994 und 2011 insgesamt viermal Regierungschef und machte mit zahlreichen Skandalen Schlagzeilen. Derzeit ist der Politiker der konservativen Forza Italia (FI) Abgeordneter im EU-Parlament.

dpa