Berlusconi nun auch auf TikTok

„Von jetzt an werde ich auf TikTok mit Inhalten präsent sein, die diesem besonderen Medium gewidmet sind“, kündigte der Vorsitzende der Forza Italia laut Medienangaben vom Dienstag an. „Soziale Netzwerke haben auch in der Politik eine immer größere Bedeutung errungen. Daher habe ich beschlossen, sie zu nutzen, um den Dialog mit Millionen von Italienern offen zu halten“, erklärte der Medienzar.Viele Italiener würden sich durch Online-Medien eine politische Meinung bilden, meinte Berlusconi. Auf Wahlkampfauftritte in den Städten will der gesundheitlich angeschlagene Berlusconi verzichten. Dank seines persönlichen Engagements im Wahlkampf hoffe er, seine Partei auf 20 Prozent der Stimmen zu bringen. Derzeit liegt die Forza Italia laut Umfragen bei 10 Prozent.Berlusconi dementierte wiederholt Medienberichte, wonach er den Posten des Senatspräsidenten im neugewählten Parlament anstrebe. Er wolle jedoch bei der Wahl des Regierungschefs im Fall eines Wahlsieges seiner Koalition mitreden, sagt er. Erwartet wird, dass Fratelli d'Italia als stärkste Einzelpartei abschneiden, womit deren Parteichefin Giorgia Meloni Anspruch auf den Premierministerposten hätte.Berlusconi will auch in diesem Wahlkampf nicht auf exzessive Wahlkampfversprechen verzichten, für die er bekannt ist. So versprach er kürzlich die Verdoppelung der Mindestpensionen auf 1000 Euro monatlich, sollte er die Wahl gewinnen. Außerdem sollten Pensionisten mit Mindestpensionen kostenlose Zahnarztbehandlungen erhalten. In den italienischen Städten wolle er eine Million Bäume pflanzen, kündigte er zudem an.