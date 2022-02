Berlusconi reichster Politiker Italiens

Der 85-jährige Berlusconi, Chef der in Rom mitregierenden Partei Forza Italia und EU-Parlamentarier, besitzt ein ausgedehntes Medienimperium. Er kann unter anderem auf ein riesiges Immobilienvermögen mit Villen in Rom, Mailand und Sardinien zurückgreifen. Die Veröffentlichung der Steuererklärungen der Parlamentarier ist in Italien gesetzlich vorgeschrieben.Berlusconi ist zwar der wohlhabendste Politiker Italiens, nicht aber der reichste Unternehmer. Mit einem Vermögen von 30,87 Milliarden Euro führt der Hersteller des weltbekannten Schokoladen-Aufstrichs Nutella, Giovanni Ferrero, das Ranking der wohlhabendsten Italiener an, geht aus der vom amerikanischen Wirtschaftsmagazin „Forbes“ jährlich verfassten Liste der Superreichen hervor. Ferrero besetzt Platz 40 im Ranking der reichsten Unternehmer der Welt.Auf Platz 2 schaffte es der Brillenproduzent Leonardo Del Vecchio mit einem Vermögen von 25,8 Millionen Dollar. Modepapst Giorgio Armani besetzt Platz fünf im Ranking, einen Platz vor Berlusconi.Die Modedesignerin Miuccia Prada liegt auf dem zehnten Platz.

apa