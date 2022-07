Berlusconi sieht Meloni als „angesehene Premierministerin“

„Ich halte die Verteufelung der Chefs der Mitte-Rechts-Parteien für inakzeptabel und weit entfernt von den Regeln einer zivilisierten demokratischen Debatte“, betonte Berlusconi im Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Dienstagsausgabe).„Giorgia Meloni (Chefin der Partei Fratelli d Italia) wäre eine angesehene Ministerpräsidentin mit tadelloser demokratischer Legitimation und einer Regierung, die in Europa glaubwürdig und dem Westen gegenüber loyal sein wird. Das gilt auch für (Lega-Chef) Matteo Salvini oder ein Mitglied der Forza Italia“, erklärte Berlusconi.„Die Italiener sind an unseren Vorschlägen interessiert, die darauf abzielen, die Krise zu überwinden, den jungen Menschen Hoffnung und den älteren Menschen Sicherheit zu geben, die Steuern zu senken und Arbeitsplätze zu schaffen, die Bürokratie abzubauen und die Umwelt zu schützen. Ich glaube nicht, dass unsere Gegner einen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benannt haben. Warum dieser Druck auf uns?“, fragte Berlusconi.Der 85-jährige Medienmogul bestritt, dass ihm seine Koalitionspartner Lega und Fratelli d Italia den Senatssitz als Belohnung für seinen Beschluss versprochen haben, der Regierung Draghi das Vertrauen zu entziehen. „Belohnung? Soll das ein Witz sein? Ich brauche keine Belohnung. Ich hatte die Ehre, mein Land 10 Jahre lang zu führen. Ich bin in keiner Weise an dieser Rolle interessiert“, so Berlusconi.Die Regierungskoalition um Draghi war am vergangenen Mittwoch in die Brüche gegangen. Daraufhin reichte der seit Februar 2021 amtierende Premier Draghi seine Demission ein. Vorgezogene Parlamentswahlen sind am 25. September geplant. Bisher hatte Italien noch nie sein Parlament im Herbst gewählt.Die Rechtsparteien könnten auf circa 47 Prozent der Stimmen kommen. Laut Umfragen könnten Fratelli d Italia mit Giorgia Meloni an der Spitze mit 23 Prozent der Stimmen als stärkste Einzelpartei die Wahlen gewinnen, die Parteichefin könnte den Premierposten beanspruchen.